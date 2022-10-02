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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Aile var ya aile, milleti millet yapan ailedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Aile var ya aile, milleti millet yapan ailedir."

Politika 02.10.2022, 17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Aile var ya aile, milleti millet yapan ailedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Aile var ya aile, milleti millet yapan ailedir."

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