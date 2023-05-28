Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Zonguldak'ta Cumhur İttfiakı kutlamalara başladı

Zonguldak'ta 2. tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının ardından Cumhur İttifakı üyeleri Madenci Anıtı önüne gelerek kutlamalara başladı.



Karabük'te Erdoğan'ın seçim zaferi için kutlamalar başladı

Karabük'te vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini kutlamaya başladı.





Erdoğan'ın seçim zaferi Afyonkarahisar'da kutlanmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından Afyonkarahisar'da kutlamalar başladı.





Mardin'de seçim kutlamaları başladı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olması ile Mardin'de kutlamalar başladı.

Yozgat'ta sevinç kutlamaları başladı



Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sonrasında Yozgat'ta vatandaşlar meydanlara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Manisalılardan halaylı kutlama



Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranında rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde gitmesi üzerine Manisalılar sokaklara dökülerek kutlamalara başladı. Ellerinde AK Parti ve MHP bayrakları alan partililer meşaleler yakarak halaylar çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Trabzon'da coşkuyla kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da coşku ile kutlanıyor.