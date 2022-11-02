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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım’da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım’a kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım’da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım’a kadar uzatıyoruz"

Politika 02.11.2022, 23:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım’da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım’a kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım’da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım’a kadar uzatıyoruz"

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