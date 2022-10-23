Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi

Diyarbakır’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.

İstasyon Meydanı’nda toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından gençlerle buluşmak üzere Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye’ adlı programda ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. Program basına kapalı olarak gerçekleşti.