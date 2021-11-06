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Evlat nöbeti tutan ailelerden Meral Akşener’e çağrı: "Sizde biraz vicdan varsa, şehit ailesine küfür eden Türkkan’ı partiden atarsınız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada benim Kürt kardeşlerimiz var, Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik, bu eserleri onlara kazandırdık. Bölgedeki yolları yüksek standartlarla yeniden yaptık. Projelerin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ilısu’nun su ve enerji yatırımı olmasının yanında yapısal değişim boyutu da bulunmaktadır. Çevre, yeniden yerleşim ve kültürel miras noktalarında çalışma yapıldı. Hasankeyf başta olmak üzere tarihi özenle koruyarak gelecek nesiller
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ilısu’nun su ve enerji yatırımı olmasının yanında yapısal değişim boyutu da bulunmaktadır. Çevre, yeniden yerleşim ve kültürel miras noktalarında çalışma yapıldı. Hasankeyf başta olmak üzere tarihi özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Hasankeyf ilçemizdeki tarihi eserleri başarıyla taşıyarak yeni yerlerine ulaştırtırdık. Bay Kemal, bunlar öyle lafla olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor. PKK’nın yan kolu HDP sizler bu tür şeyleri yapabilir misiniz, sizin böyle bir derdiniz var mı? Biz dertliyiz, sizlere aşığız.”
Politika 06.11.2021, 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ilısu’nun su ve enerji yatırımı olmasının yanında yapısal değişim boyutu da bulunmaktadır. Çevre, yeniden yerleşim ve kültürel miras noktalarında çalışma yapıldı. Hasankeyf başta olmak üzere tarihi özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Hasankeyf ilçemizdeki tarihi eserleri başarıyla taşıyarak yeni yerlerine ulaştırtırdık. Bay Kemal, bunlar öyle lafla olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor. PKK’nın yan kolu HDP sizler bu tür şeyleri yapabilir misiniz, sizin böyle bir derdiniz var mı? Biz dertliyiz, sizlere aşığız.”