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Evlat nöbeti tutan ailelerden Meral Akşener’e çağrı: "Sizde biraz vicdan varsa, şehit ailesine küfür eden Türkkan’ı partiden atarsınız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada benim Kürt kardeşlerimiz var, Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik, bu eserleri onlara kazandırdık. Bölgedeki yolları yüksek standartlarla yeniden yaptık. Projelerin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ilısu Projesi, hamdolsun finansmanından terör örgütünün saldırına kadar önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen tamamlandı. Engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını unutmadık, unutmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ilısu Projesi, hamdolsun finansmanından terör örgütünün saldırına kadar önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen tamamlandı. Engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını unutmadık, unutmayacağız."
Politika 06.11.2021, 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ilısu Projesi, hamdolsun finansmanından terör örgütünün saldırına kadar önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen tamamlandı. Engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını unutmadık, unutmayacağız."