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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki görüşmesi sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Dolmabahçe’den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki görüşmesi sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Dolmabahçe’den ayrıldı.
Politika 04.11.2022, 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki görüşmesi sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Dolmabahçe’den ayrıldı.