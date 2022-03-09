Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ortak basın toplantısı düzenledi

Tarihi görüşme sonrası ortak basın toplantısından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamasında, “Enerji ve enerji güvenliği projelerinde iş birliğine hazır halde olduğumuzu ifade ettim.” dedi.

“Filistin meselesindeki hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık, iki devletli çözüme verdiğimiz önemi ifade ettim.”

“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'i ziyaret edecek”

“İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim.”

“Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim.”

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise “Amacımız dostane ilişkilerin temelini atmaktır.”dedi.

“ Yarın yapılacak toplantıda Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirme çabanızı destekliyoruz.”

ifadelerinde bulundu.