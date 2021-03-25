Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Dışişleri Bakanı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından "Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denilerek duyuruldu:
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğu belirtildi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Cumhurbaşkanı <a href="https://twitter.com/RTErdogan?ref_src=twsrc%5Etfw">@RTErdogan</a>, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. <a href="https://t.co/ufxHp7lPO6">pic.twitter.com/ufxHp7lPO6</a></p>— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) <a href="https://twitter.com/tcbestepe/status/1375057389955735559?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>