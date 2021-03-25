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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Dışişleri Bakanı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Politika 25.03.2021, 16:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Dışişleri Bakanı görüştü

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından "Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denilerek duyuruldu:

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğu belirtildi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Cumhurbaşkanı <a href="https://twitter.com/RTErdogan?ref_src=twsrc%5Etfw">@RTErdogan</a>, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. <a href="https://t.co/ufxHp7lPO6">pic.twitter.com/ufxHp7lPO6</a></p>&mdash; T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) <a href="https://twitter.com/tcbestepe/status/1375057389955735559?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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