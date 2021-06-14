Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın 45 dakika süren görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında NATO Zirvesi sonrası 18.00'da başlaması beklenen görüşme Türkiye saati ile 19.00'a ertelenmişti. Erdoğan ile Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi. İki liderin saat 19.00'da başlayan görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Erdoğan ve Biden'in görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

İKİ LİDER İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ

İlk kez yüz yüze görüşecek liderlerin ajandalarında çok fazla başlık var. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, F-35, S-400, Afganistan gibi konuların görüşüleceği randevunun ardından resmi açıklama yapılacak.

ERDOĞAN LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmişti.

ERDOĞAN'LA BİDEN AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Biden'la bir süre sohbet etmişti.