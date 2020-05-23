Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Erdoğan ve Trump'ın, bölgedeki barış ve istikrarın tesisi amacıyla siyasi ve askeri iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığı bildirildi.

Erdoğan ve Trump'ın, her iki milletin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını teyit ettikleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri işbirliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı. Milletlerimizin korona virüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edildi.