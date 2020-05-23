Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:25
2007 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Erdoğan ve Trump'ın, bölgedeki barış ve istikrarın tesisi amacıyla siyasi ve askeri iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığı bildirildi.

Erdoğan ve Trump'ın, her iki milletin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını teyit ettikleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri işbirliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı. Milletlerimizin korona virüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edildi.

Son Güncelleme: 23.05.2020 17:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘cami’ tepkisi!
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘cami’ tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan camilere yapılan saygısızlığa çok sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan camilere yapılan saygısızlığa çok sert tepki
CHP İzmir, cami saldırılarının ardından suç duyurusunda bulundu
CHP İzmir, cami saldırılarının ardından suç duyurusunda bulundu
Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki: Asla kabul etmiyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Çek Parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Çek Parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi
Onlar yazacak Erdoğan ödüllendirecek
Onlar yazacak Erdoğan ödüllendirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere sahte sosyal medya hesabı uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere sahte sosyal medya hesabı uyarısı
MHP Lideri Bahçeli'den ‘Memleket Masası' tartışmalarına ilişkin açıklama
MHP Lideri Bahçeli'den ‘Memleket Masası' tartışmalarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hain saldırının bedeli bu alçaklara ödetilecektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hain saldırının bedeli bu alçaklara ödetilecektir'
HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı!
HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı!
İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert tepki! 'Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz'
İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert tepki! 'Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz'
CHP'nin hisse devri bayram sonu Meclis'te
CHP'nin hisse devri bayram sonu Meclis'te
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail’e geldi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail’e geldi
Bakan Kurum: “Elazığ ve Malatya’da toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz"
Bakan Kurum: “Elazığ ve Malatya’da toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!
Bakan Albayrak'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür
Bakan Albayrak'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim