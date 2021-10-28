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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın BM İklim Değişikliği Konferansı’nda görüşmesi bekleniyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İskoçya’nın Glasgow kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) görüşmesini beklendiğini ifade ederek, “Bunu doğrulayamam fakat ama şu anki beklenti bu” dedi.

Politika 28.10.2021, 23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın BM İklim Değişikliği Konferansı’nda görüşmesi bekleniyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İskoçya’nın Glasgow kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) görüşmesini beklendiğini ifade ederek, “Bunu doğrulayamam fakat ama şu anki beklenti bu” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya’nın başkentinde G20 Liderler Zirvesi ve İskoçya’nın Glasgow kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılmak üzere ABD’den ayrıldı. Biden’ın Avrupa ziyaretine ilişkin uçakta açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Glasgow’daki COP26’da görüşmesini beklediğini ifade ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile Glasgow’da görüşeceğini tahmin ediyorum. Bunu doğrulayamam fakat ama şu anki beklenti bu" dedi.

Beyaz Saray, iki liderin görüşebileceğini belirtmişti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Biden ile Erdoğan arasında bir görüşme olup olmayacağı sorusuna yönelik, "Biden’ın programında yer var. Sanırım ek ikili görüşmeler için sonuçlandırmaya çalıştığımız programda belirtmiştim" ifadelerini kullanmıştı. İkili arasında bir görüşme gerçekleşmesine ilişkin henüz bir tahminde bulunamadığını belirten Psaki, "Henüz tam olarak tahmin edebileceğim bir şey yok" demişti.

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