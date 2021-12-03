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Milli Savunma Bakanı Akar:"(Esed rejiminin açıklamaları) Hatay’la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz. Koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Politika 03.12.2021, 15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.