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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili ticaret hacmimiz geçen sene 2.3 milyar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili ticaret hacmimiz geçen sene 2.3 milyar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz"

Politika 10.08.2022, 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili ticaret hacmimiz geçen sene 2.3 milyar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili ticaret hacmimiz geçen sene 2.3 milyar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz"

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