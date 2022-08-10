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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili ticaret hacmimiz geçen sene 2.3 milyar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili ticaret hacmimiz geçen sene 2.3 milyar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz"
Politika 10.08.2022, 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili ticaret hacmimiz geçen sene 2.3 milyar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz"