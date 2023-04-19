Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı’nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA’larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA’ları SİHA’ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok"