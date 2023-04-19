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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA’larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA’ları SİHA’ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı’nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA’larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA’ları SİHA’ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok"
Politika 19.04.2023, 19:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı’nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA’larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA’ları SİHA’ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok"