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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik.”

Politika 17.06.2022, 11:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik.”

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