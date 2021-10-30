Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturumun ardından başladığı ikili görüşmelere devam ediyor. Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.