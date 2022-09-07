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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi.
Politika 07.09.2022, 21:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’dan ayrılarak turun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmüş, Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na katılmıştı. Belgrad Kulesini ziyaret ederek, Sancaklı bölgesindeki liderleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Vucic tarafından Hırvatistan’a uğurlanmıştı.
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