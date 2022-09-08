Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hırvatistan, Müslümanlara duyulan saygı bakımından Avrupa’da örnek gösterilen ülkeler arasında"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan’ın Sisak şehrinde Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi’nin açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında, "Hırvatistan, Müslümanlara duyulan saygı bakımından Avrupa’da örnek gösterilen ülkeler arasında" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyarette bulunduğu Hırvatistan’ın Sisak şehrinde Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi’nin açılışına katıldı. Erdoğan, yaklaşık altı yıl aradan sonra dost ve müttefik Hırvatistan’ı tekrar ziyaret etmenin mutluluğu içinde olduğunu söyleyerek, "Türkiye Hırvatistan iş birliğinin en anlamlı örneklerinden biri olan Sisak İslam Kültür Merkezi’nin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bu güzide esere şahsımın isminin verilmesi nezaketini gösteren Sayın Cumhurbaşkanı’na, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Efendi Hasanoviç’e ve onların nezdinde tüm Hırvat makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabb’im birliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum" ifadelerini kullandı.

"Merkezin, Sisak’ın güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum"

Sisak’ta bir İslam Kültür Merkezi inşa edilmesi konusunun ilk olarak Nisan 2016’da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önceki Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç tarafından gündeme getirildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kolinda Hanım projeye ülkemizin desteğini talep ettiğinde biz de hiç düşünmeden memnuniyetle kabul ettik. Hırvatistan İslam Birliği’nin kendi imkanlarıyla başlattığı projeye 2018 yılı Aralık ayından itibaren TİKA’da dahil oldu. Sayın Kitaroviç’in 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında ise TİKA ve Hırvatistan İslam Birliği arasında bu konuda bir mutabakat zaptı imzalandı. Hamdolsun dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi olan bu kıymetli eseri el birliğiyle tamamladık. Bu merkezin diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum. Ayrıca geleneksel ve modern tasarımları çok güzel bir şekilde birleştiren muhteşem mimarisiyle merkezin nehirler şehri Sisak’ın güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum" dedi.

"Hırvatistan, Müslümanlara duyulan saygı bakımından Avrupa’da örnek gösterilen ülkeler arasında"

Altı yıl önce Hırvatistan ziyareti sırasında İslamiyet’in Hırvatistan Parlamentosu tarafından hukuken ve kurumsal olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o günlerde ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe, İslam ve yabancı düşmanlığına karşı Zagreb’ten tüm Avrupa’ya ve dünyaya anlamlı mesajlar verdiklerini dile getirdi. Bugün bir kez daha Hırvatistan’dan, bu defa Sisak’tan dostluk, kardeşlik, barışa ve hoşgörüye dair önemli mesajlar vermiş olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu elbette tesadüfi değildir. Hırvatistan, Müslümanlara sağlanan özgürlük, saygı ve huzur ortamı bakımından Avrupa’da örnek gösterilen ülkeler arasındadır. Hırvatistan Devleti’yle Hırvatistan İslam Birliği arasında tesis edilen iş birliği bu noktada son derece önemlidir. Şüphesiz bu özgürlük ve huzur ortamı sadece Müslüman kardeşlerimiz için değil, diğer dinler ve kültürler için de geçerlidir" dedi.

"Dostlarımızın sevinçleriyle sevindik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak hiçbir zaman geçmişte kader birliği yaptıkları, ortak bir tarihi ve coğrafyayı paylaştıkları, beşeri ve kültürel bağlarının olduğu bu bölgedeki kardeşleri ve dostları unutmadıklarını vurgulayarak, "Gönül dünyamızda Sisak’ı Amasya’dan, Petrinya’yı Bursa’dan, Zagreb’i Ankara’dan, Saray Bosna’yı İstanbul’dan, Mostar’ı Rize’den ayırmadık. Dostlarımızın sevinçleriyle sevindik, acılarını kendi acımız olarak gördük. Bu anlayışla 2020 sonunda Sisak Moslavina bölgesinde meydana gelen depremin ardından tüm imkanlarımızla dost Hırvatistan hükûmetinin ve halkının yanında olmaya çalıştık. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir daha böyle felaketler yaşanmamasını temenni ediyorum. Hırvat dostlarımız da ülkemizde bir felaket yaşandığında her zaman bizim yanımızda oldular. Geçen yıl yaz aylarında Türkiye’de yaşanan orman yangınlarında Hırvatistan bir yangın söndürme uçağını ülkemize gönderdi. Bir kez daha Hırvat makamlarına, bu dayanışmalarından ötürü ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aramızdaki iş birliği ve yardımlaşmanın bundan sonra da süreceğine eminim. Bu yıl Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. İki ülke dostluğunun nişanelerinden biri olan bu eserin açılışının böyle anlamlı bir yıla denk gelmesinden dolayı ayrıca memnuniyet duyuyorum" dedi.

Açılış töreninde Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Efendi Hasanoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü’nü takdim etti. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele keserek açılışını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi’ni gezdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu ezanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler namaz kıldı.