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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan ziyareti kapsamında Başbakan Andrej Plenkoviç ile bir araya geldi.
Politika 08.09.2022, 19:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan ziyareti kapsamında Başbakan Andrej Plenkoviç ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’ın ardından Balkan turunun son ayağı olan Hırvatistan’daki temaslarını sürdürüyor. Sisak İslam Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vatan Anıtı’na çelenk koydu. Hırvatistan temasları kapsamında Türkiye-Hırvatistan İş Forumu’na katılan ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç’i kabul etti.
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