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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Büyükelçisini kabul etti
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ SANJAY KUMAR PANDA’YI KABUL ETTİ.
Politika 19.08.2020, 18:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Panda’nın eşi ve beraberindeki elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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