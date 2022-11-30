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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Paul’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Virander Paul’u kabul etti.
Politika 30.11.2022, 16:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Virander Paul’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Hindistan Büyükelçisi Virander Paul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Paul’un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.