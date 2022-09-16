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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant’ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.
Politika 16.09.2022, 14:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant’ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarını sürdürüyor. Dün Semerkant’a gelen ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, zirvenin ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 33 dakika sürdü.
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