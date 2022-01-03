Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak” dedi.

Kabine Toplantısı sonrasında millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere değinerek emeklilerin beklediği müjdeyi açıkladı.

”Vatandaşlarımızın böyle bir tablo ile karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz”

Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmelere ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımasına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya piyasalarında ülkemizde de çok tartışılan bitkisel yağ fiyatlarındaki artış yüzde 70’i, şeker fiyatlarındaki artış yüzde 50’yi, tahıllardaki artış yüzde 32’yi bulmuştur. Market raflarındaki artışın bir kısmının kaynağı bu küresel fiyatlandırmalardandır. Ancak bazı ürünlerdeki artışların ne küresel emtia ve enerji fiyatlarıyla ne de kurdaki dalgalanmalarla izah edilemeyecek derecede fahiş olduğunu görüyoruz. Bu konunun takipçisi olmaları ve gereken işlemleri yapmaları için ilgili tüm kurumlarımıza talimatlarımızı verdik. Aynı kapsamda stokçuluk yapanlara uygulanacak cezaları artıran bir kanun değişikliği de Meclis’in gündeminde bulunuyor. Tüm bunlara rağmen dünya ekonomisiyle entegre piyasaya sahip bir ülke olarak fiyat artışlarından ister istemez biz de etkileniyoruz. Hiç şüphesiz fiyat artışları ülkemize mahsus bir durum değildir. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamı enflasyon rakamlarında Çok ciddi artışlarla karşı karşıyadır. Amerika son 40 yılın, Almanya ve İspanya son 30 yılın, İngiltere ve İtalya son 10-12 yılın, Avrupa’nın geneli Euro bölgesinin kuruluşundan beri en yüksek enflasyon rakamlarının sancısıyla kıvranmaktadır. Üstelik tüketici fiyat endeksinde üretici fiyat endeksinin katbekat fazlası olarak gerçekleşen artışlar bu sancının devam edeceğini gösteriyor. Diğerleri gibi ülkemizin önünde de bir enflasyon gerçeği vardır. Bugün 2021 yılı enflasyonumuz yüzde 36 olarak açıklandı. Öncelikle her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böyle bir tablo ile karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz” dedi.

“Enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız”

“Türkiye tarihinde enflasyonla en büyük mücadeleyi veren, enflasyonu en düşük seviyelere indiren yönetim biziz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülkemizde yüzde 6’lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Enflasyon oranının bu derece yüksek çıkmasında küresel emtia fiyatlarındaki ve üretim maliyetlerindeki artışın ötesinde döviz kurundaki dalgalanmanın da etkisinin olduğunu biliyoruz. Döviz kurundaki köpüğü aldığımızda nasıl daha gerçekçi bir tablo önümüze çıktıysa enflasyonda da bunu yapacağız. Döviz kuru üzerinden ilk büyük saldırıya maruz kaldığımız 2018’de de yüzde 20’yi aşan bir enflasyonla benzer bir tablo yaşamıştık. Takip eden yılda ise enflasyonu neredeyse yarı yarıya düşürmüştük. İnşallah bu yıl da enflasyonu çok daha fazlasıyla gerileteceğiz. Bununla beraber hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık, bırakmayacağız, çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Almaya devam ediyoruz. Asgari ücrette yaptığımız yüzde 50’lik artış bunun örneklerinden biridir. Yeni asgari ücretle işçilerimizin gelirlerinde enflasyon oranının çok üzerinde bir artışı gerçekleştirdik. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, iş göremezlik ödeneği gibi pek çok rakamı da aynı oranda artırmıştır.”

“Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5’a çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz”

Memurların maaşlarında Temmuz-Aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplam yüzde 28 oranında bir artış yapıldığını söyleyen Erdoğan, “Bununla kalmadık, memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artış ile yüzde 7,5 olarak uygulama kararı olduk. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5’a çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak belirlenmiştir. Tabi bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yapılan artış ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi geldik emeklilerimize, bugün ağırlıklı olarak o bekleniyor. Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan bir milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir. Bugün burada bir kez daha Türkiye’nin demokratik ve ekonomik kalkınmasında attığımız tarihi adımları yeni ekonomi programımızı başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü veriyoruz. Yarımıyla, istihdamıyla, ihracatıyla, cari dengesiyle hedeflerine ulaşmış, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş Türkiye’ye hiç olmadığı kadar yakınız. Geçmişte bu tür kritik dönemlerde ihtiyacı olan atılımları tak parti faşizminin çarpık uygulamalarıyla, darbelerle, vesayetin oyunlarıyla, siyasi istikrarsızlıkla, terörle ve daha pek çok tuzakla kaçırmış bir ülkeyiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği ile inşallah bu defa tarihi tekerrür ettirmeyecek, aynı hüzünlü tablo ile karşılaşmayacak, aynı bedelleri ödemeyeceğiz. Çünkü bu defa ibret alacağımız muazzam birikimler ve asla vazgeçemeyeceğimiz muazzam kazanımlarla yolumuza devam ediyoruz.”

“Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Omicron varyantı ile salgının tekrar kapımıza dayandığını belirterek, hasta sayılarında artış yaşansa da hastaneye yatış, yoğun bakım, vefat sayılarında henüz endişe edilecek bir durumun görünmediğini belirtti. Erdoğan, “Türkovac’ı da milletimizin hizmetine sunduğumuz bir dönemde artık salgına karşı çok daha güçlü, çok daha etkin, çok daha hızlı harekete geçirebileceğimiz korunma araçlarına sahibiz” diyerek temizlik, maske, mesafe konusunda uyarıda bulundu.

“Yüz yüze eğitim devam edecek”

Yüz yüze eğitimin devam edeceğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az 2 doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili hazırlık 2021 yılının son günü Meclis’e teslim edildi”

Öğretmenleri desteklemeye devam ettiklerinin altını çizen Erdoğan, “Bilhassa öğretmenlerimizin mesleki gelişmelerine önem veriyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere bir önceki yıla göre yüzde 134’lük artışla 2 milyon 773 bin öğretmenimiz katıldı. Öğretmen başına 93,4 saatlik eğitimle son 5 yılın en yüksek seviyesini yakaladık. 2022 yılında bu oranı çok daha artıracağız. Uzun yıllardan beri dillendirilen bir özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili hazırlık 2021 yılının son günü Meclis’e teslim edildi. Bu kanun çıktığında Türkiye eğitim-öğretim tarihinde çok büyük bir adım atmış olacağız” dedi.