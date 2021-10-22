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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi, hem toplumsal barışı, hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi, hem toplumsal barışı, hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.”
Politika 22.10.2021, 10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi, hem toplumsal barışı, hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.”