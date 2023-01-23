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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir."

Politika 23.01.2023, 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir."

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