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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin Afrika’da attığı her adım, kıtayı arka bahçeleri olarak gören ülkeleri elbette rahatsız ediyor"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin teyit edilmiş olması memnuniyet vericidir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hiç şüphesiz Türkiye’nin Afrika’ya bakışı batı ülkelerinden çok farklıdır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hiç şüphesiz Türkiye’nin Afrika’ya bakışı batı ülkelerinden çok farklıdır.”
Politika 25.10.2021, 19:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hiç şüphesiz Türkiye’nin Afrika’ya bakışı batı ülkelerinden çok farklıdır.”