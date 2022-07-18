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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç bir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Politika 18.07.2022, 17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç bir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

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