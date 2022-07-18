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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkelerin gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç bir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kre
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.
Politika 18.07.2022, 17:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.