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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasa’yı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyl
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasa’yı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız."
Politika 28.10.2022, 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasa’yı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız."