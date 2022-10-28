Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasa’yı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyl

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasa’yı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız."