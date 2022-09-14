Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her sene olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir"

- "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum"

- "Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. Şöyle yurt yaparız elini kolunu tutan mı var. Büyükşehir belediyelerine yaptır "