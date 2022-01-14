Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız bir Türkiye’dir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı'' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız bir Türkiye'dir. Şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik.