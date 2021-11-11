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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüzölçümümüzün 3’te birine ulaştırmaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüzölçümümüzün 3’te birine ulaştırmaktır."
Politika 11.11.2021, 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüzölçümümüzün 3’te birine ulaştırmaktır."