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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 1 yıl içerisinde konut ihtiyacını çözecek sayıda güvenli yapıyı inşa etmektir. 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hedefimiz 1 yıl içerisinde konut ihtiyacını çözecek sayıda güvenli yapıyı inşa etmektir. 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.
Politika 16.03.2023, 20:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hedefimiz 1 yıl içerisinde konut ihtiyacını çözecek sayıda güvenli yapıyı inşa etmektir. 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.