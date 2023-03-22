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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP’nin taleplerini Kandil belirliyor. Kandil’deki terörist başları da zaten altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP’nin taleplerini Kandil belirliyor. Kandil’deki terörist başları da zaten altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar."

Politika 22.03.2023, 23:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP’nin taleplerini Kandil belirliyor. Kandil’deki terörist başları da zaten altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP’nin taleplerini Kandil belirliyor. Kandil’deki terörist başları da zaten altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar."

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