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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP’nin taleplerini Kandil belirliyor. Kandil’deki terörist başları da zaten altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP’nin taleplerini Kandil belirliyor. Kandil’deki terörist başları da zaten altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar."
Politika 22.03.2023, 23:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP’nin taleplerini Kandil belirliyor. Kandil’deki terörist başları da zaten altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar."