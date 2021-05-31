Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayı normalleşme takvimini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00’e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecektir” dedi.

Kabine toplantısında yarından itibaren devreye girecek kademeli normalleşmenin yeni adımları ile ilgili istişareleri gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamalarının hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceğini kaydeden Erdoğan, bu sınırlamanın cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacağını kaydetti. Erdoğan, “Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00’e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir” diye konuştu.

Diğer işyerlerinin pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulamanın süreceğini ifade eden Erdoğan, “Açık ve kapalı alanlardaki nikah törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran’dan itibaren başlayabilecektir. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecektir. Spor kulüpleri genel kurullarını Haziran’ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran’ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması, yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir. Detayları İçişleri Bakanlığımızca yayımlanacak genelgede yer alan bu yeni kademeli normalleşme adımlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.