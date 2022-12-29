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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık."
Politika 29.12.2022, 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık."