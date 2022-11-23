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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz"

Politika 23.11.2022, 12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz"

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