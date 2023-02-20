IHAAW170553-SIY/20-02-2023

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da Süryani cemaati temsilcileriyle görüştü

Hülya Keklik

HATAY (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Metropolit Joseph Bali, Rahip Haitham Bahhu ve Ghassan Al Chami ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Metropolit Joseph Bali, Rahip Haitham Bahhu ve Ghassan Al Chami ile görüştü. Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

(HK-SO-Y)

20.02.2023 17:25:38 TSI

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