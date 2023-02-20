Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin kişi görev aldı. 12 binin üzerinde ağır iş makinesi arama faaliyetlerine katıldı. Konteyner sayısını 200 bine kadar çıkarabileceğiz" dedi.