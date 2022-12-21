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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun, Türkiye’ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun, Türkiye’ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır."

Politika 21.12.2022, 21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun, Türkiye’ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun, Türkiye’ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır."

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