Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunacağız.”