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Bakan Soylu: “(Afet konusunda) Aynı bölgeyi paylaşan ülkeler arasındaki iş birliği giderek daha büyük önem kazanmaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunacağız.”
Politika 21.12.2022, 12:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunacağız.”