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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunacağız.”

Politika 21.12.2022, 12:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunacağız.”

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