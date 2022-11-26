Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur’u evinde ziyaret edip çay içti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrasında Kur’an-ı Kerim’i 12 ayda ezberleyerek hafız olan Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti. Erdoğan, Koçaker ve ailesiyle çay içip sohbet etti.