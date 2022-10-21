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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde 2 olan teknopark sayısı 94’e ulaştı. 29 Ekim’de banttan indireceğimiz yerli otomobil TOGG, ülkemizin geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde 2 olan teknopark sayısı 94’e ulaştı. 29 Ekim’de banttan indireceğimiz yerli otomobil TOGG, ülkemizin geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyoruz" dedi.

Politika 21.10.2022, 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde 2 olan teknopark sayısı 94’e ulaştı. 29 Ekim’de banttan indireceğimiz yerli otomobil TOGG, ülkemizin geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde 2 olan teknopark sayısı 94’e ulaştı. 29 Ekim’de banttan indireceğimiz yerli otomobil TOGG, ülkemizin geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyoruz" dedi.

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