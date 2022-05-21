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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edeceğiz ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz bu ülkeyi birilerinin ihsanıyla kurmadık. Emperyalistleri, taşeronluk yapanların kirli emellerine teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edeceğiz ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz” dedi.

Politika 21.05.2022, 20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edeceğiz ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz bu ülkeyi birilerinin ihsanıyla kurmadık. Emperyalistleri, taşeronluk yapanların kirli emellerine teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edeceğiz ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Stadyumu’nda düzenlenecek ‘Bir Gençlik Şöleni’ne katılmak için Adana’ya geldi. İlk olarak Yeni Adana Stadyumu otoparkında kurulan platformda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, “81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimizi gönülden selamlıyorum. Bugün Adana hem stadyumun içinde hem de dışında bir başka güzel. Bugün Adana bir başka heyecanlı, coşkulu. Sizler bugün görüyorum ki kabınıza sığmıyorsunuz. Ahde vefanız, sınır ve mesafe tanımayan aşkınız için çok teşekkür ediyorum. Buradan Adana’dan ayak bastığınız andan itibaren bizi hasretle bağrına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Tarımın, bereketin, yüreklerimizi ısıtan güneşin şehri Adana’yı biz bir başka seviyoruz. Biz bu şehrin yiğitliğini, cesaretini seviyoruz. Söz konusu millet ve memleket olunca en ön safta olan vatansever insanlarını seviyoruz. O güzel Adana türküsünden ‘Ağam Adanalı, canım Adanalı, ben sana yandım kibar Adanalı’ diyoruz. Rabbim yol arkadaşlığımızı ilelebet daim eylesin” diye konuştu.

“Türkiye’ye sevgi diliyle konuşuyoruz”

AK Parti olarak tüm vatandaşlarla görüştüklerini söyleyen Erdoğan, “Son 20 yılda ne Adana ne de diğer şehirlerde aramıza kimselerin girmesine izin vermedik. Sadece seçimlerde milletin kapısını çalanlardan olmadık. Sizlerin sadece dertlerini, sıkıntılarını değil sevinçlerini de paylaştık. Tüm vatandaşlarımızla görüşüp, hasret giderdik. Sandıktan çıkan netice ne olursa olsun ilk gün ki aşkla şehirlerimize hizmet götürdük. Adana’yı da bölgesiyle beraber parlayan yıldız haline getirmek için devasa yatırımlarla donattık. Eğer yorulmuyorsak, aşk ile koşan yorulmaz. Bugün de aynı hissiyatla hareket ediyoruz. Biz bu millete aşığız. Aşık olduğumuz içinde dağları delerek bu yola devam ediyoruz. Ferhat gibi, Ferhat, Şirin’e aşıktı. Ne yaptı? Dağları deldi ve Şirin’e ulaşmak için engel tanımadı. Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına dahil etmek isterken biz 81 ilden buradan kardeşlik mesajları veriyoruz. Birileri nefret ve öfke dili konuşurken biz tüm Türkiye’ye sevgi diliyle konuşuyoruz. Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Meydanı asla terk etmeyeceğiz”

Meydanı asla terk etmeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine, muhtelislerin, 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimizin arasına nifak sokulmasına, fidan gibi delikanlılarımızın heba edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize halel getirmeyecek, bizi ayırmaya çalışanlara meydanı asla terk etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin geleceğine kimse ipotek koyamayacak”

"Türkiye’yi kan tüccarlarına bırakmayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

“Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı, kavgadan ve kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız. Bizim siyasetimizde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökme yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti kutuplaştırmak yoktur. Biz nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyen değil, kardeşliği, kucaklaşmayı öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bugün burada sadece sizlerle kucaklaşmaya gelmedik. Aynı zamanda raf ömrü tükenmiş, bayat senaryolarla milletimizi bölmeye heveslenen siyaset simsarlarına da net bir mesaj vermek için geldik. Türkiye’nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmak için geldik. Dost düşman herkese ilan etmek için geldim.”

“Her bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyacak ve kollayacağız”

Türkiye’nin istiklal ve istikbaline leke sürdürmeyeceklerini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dışarıdan kulaklarıma üflenen suflelerle siyasetçilik oynayan çapsızlara sesleniyorum. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Meydanı sokak terörünü yeniden harlamak isteyen müsterihlere bırakmayacağız. Biz bu ülkeyi birilerinin ihsanıyla kurmadık. Emperyalistleri, taşeronluk yapanların kirli emellerine teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edeceğiz ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. Her bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyacak ve kollayacağız. Son 20 yılda olduğu gibi 2023’e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bileceğiz. Başkaları yönünü nereye dönerse dönsün bizim milletimizden başka pusulamız yok. Bizim ne kavga siyasetine ne de küresel güçlerine hesaplarına peşkeş çekilecek gencimiz yoktur. Her gün minarelerinden ezanın yükseldiği bu ülke bizim en değerli varlığımızdır. 85 milyonun her bir ferdi bizim öz ve öz kardeşimizdir. Kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır. Gözlerini kin ve nefret bürümüş malum çevrelere de milletimiz hak ettiği cevabı verecekler” diye konuştu.

Erdoğan, “Bu kardeşlik ikliminin korunmasına ihtiyacımız var. Ülkemizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında tüm dünyanın gıptayla baktığı bir yer haline getirebilmemiz için sizlerin muhabbetine ihtiyacımız var. Milletimizi hayalleri ve hedefleriyle buluşturabilmemiz için gençlerimizle kucaklaşmaya ihtiyacımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Yeni Adana Stadyumu’nun içinde düzenlenen ‘Bir Gençlik Şöleni’ne katılmak için alandan ayrıldı.

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