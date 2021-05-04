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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané’i kabul etti.

Politika 04.05.2021, 15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Malam Mané’in bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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