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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde, TİKA’nın Küba’da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde, TİKA’nın Küba’da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz”
Politika 23.11.2022, 19:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde, TİKA’nın Küba’da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz”