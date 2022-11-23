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Cumhurbaşkanı Erdoğan:” Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde, TİKA’nın Küba’da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan:” Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde, TİKA’nın Küba’da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz”
Politika 23.11.2022, 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan:” Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde, TİKA’nın Küba’da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz”