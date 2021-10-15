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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan’daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan’daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz."
Politika 15.10.2021, 15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan’daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz."