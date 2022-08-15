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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Politika 15.08.2022, 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

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