Son Dakika
Bakan Özer’in açıkladığı 370 milyon liralık yatırım süreci başladı: Yeni okullar yapılıp, 19 okul güçlendirilecek
Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Danijel Aleksic’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu
Politika 11.05.2022, 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu